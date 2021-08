Turismo: Cna, boom ad agosto, in vacanza 13 milioni i turisti italiani**

Roma, 12 ago. (Adnkronos) - Un agosto da record per il turismo domestico. Con Ferragosto e dintorni da tutto esaurito. E un boom che sembra destinato a prolungarsi perlomeno fino a tutto il mese. Saranno infatti 13 milioni i turisti italiani: tre milioni in più rispetto al 2019 (anno precedente la pandemia) e 2,4 milioni sull’agosto 2020, mese che l’anno scorso aveva beneficiato della concentrazione delle ferie estive a conclusione del primo confinamento.A prevederlo una indagine condotta da Cna Turismo e Commercio tra i propri associati di tutta Italia. Dalla quale risulta che i 'numeri' del mese vacanziero per eccellenza sono esaltanti, addirittura migliori di quelli del 2019. Perlomeno per quanto riguarda i connazionali che soggiorneranno (e/o hanno già soggiornato) nelle strutture ricettive del nostro Paese.