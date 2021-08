Migranti: Bellanova, 'fiducia in Lamorgese, serve Cabina regia a palazzo Chigi'

Roma, 12 ago. (Adnkronos) - Considero la sobrietà e l’eleganza istituzionali con cui la ministra Lamorgese fronteggia attacchi e accuse sguaiati il segno di una qualità personale indiscutibile e la dimostrazione di quanto sia esclusivamente in favore di telecamere la riduzione di un tema complesso e impegnativo come le migrazioni a sola questione di ordine pubblico. E’ la distanza tra chi lavora per affrontare seriamente una questione geopolitica di straordinaria complessità nel frattempo chiamando a responsabilità l’intera Europa e provando a tessere relazioni con i Paesi nel Mediterraneo e chi, in astinenza da Papeete, ha come obiettivo l’organizzazione di show estemporanei”. Lo afferma la presidente di Italia viva Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili.

“Negli incontri con i differenti rappresentanti dell’altra sponda mediterranea come nel difficile negoziato sul tema migranti con l’Europa, Lamorgese -aggiunge l'esponente di Iv- rappresenta il Governo italiano e chi sostiene l’esecutivo dovrebbe avere ben in mente innanzitutto questo. L’Italia, e non solo il Viminale, ha richiesto all’Unione europea l’impegno e una maggiore attenzione ai flussi migratori nel Mediterraneo centrale stigmatizzando, con la commissaria Johansson, l’assenza di una politica unitaria europea. Per questo Italia viva ritiene opportuno l’insediamento di una Cabina di regia sull’immigrazione a Palazzo Chigi, avendo bene a mente peraltro tutte le questioni strategiche che il tema investe. Alla ministra dell’Interno confermiamo la nostra fiducia, la nostra lealtà, la nostra collaborazione, mai venute meno”.