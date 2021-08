Roma, 12 ago. (Adnkronos) - Il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal primo aprile 2020 al 31 luglio 2021, per emergenza sanitaria, è pari a 6113,0 milioni di cui: 2.638,0 milioni di Cig ordinaria, 2.139,7 milioni per l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 1.335,2 milioni di Cig in deroga. Lo rende noto l'Inps in un comunicato.