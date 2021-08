Incendi: Falcomatà, 'Draghi venga in Calabria a Ferragosto a verificare disastro'

Roma, 12 ago (Adnkronos) - "Il presidente Draghi venga in #Calabria a Ferragosto a verificare lo stato disastroso in cui versa il territorio vessato dagli #incendi. Il fronte del fuoco non è ancora sotto controllo, montagne e colline continuano a bruciare. Servono provvedimenti straordinari! @Palazzo_Chigi". Lo scrive su Twitter il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

"Il Governo dimostri concretamente la sua vicinanza alla #Calabria, affianchi i #sindaci che da settimane combattono quasi in solitaria, il presidente @mariodraghi_it venga sui luoghi colpiti dai roghi per rendersi conto delle proporzioni abnormi di ciò che sta avvenendo", aggiunge Falcomata.