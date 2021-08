Cittadinanza: Mauri (Pd), 'no polemiche sul nulla, discutiamo per allargare base per il sì'** (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Da dove deve riprendere, quindi, il lavoro del Parlamento? "Si possono tranquillamente mettere all'ordine del giorno i testi già in discussione e riprendere il percorso che si era già avviato -sottolinea Mauri-. E' chiaro, però, che per fare questo serve un accordo politico che garantisca una maggioranza in aula".

Per Mauri, quindi, "si deve allargare il più possibile la discussione, sicuramente tra i partiti che hanno sostenuto il Conte II, ma non necessariamente tra quelli. Sono disposto a ragionare nel merito, la legge si può anche modificare, se ci si mette nell'ottica di farla passare".