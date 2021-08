Palermo, 12 ago. (Adnkronos) - "A Matteo Salvini non può essere minimamente addebitata alcuna condotta finalizzata a sequestrare i migranti per un lasso di tempo giuridicamente apprezzabile". Lo scrive il guo Nunzio Sarpietro nelle motivazioni del non luogo a procedere per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per la nave Gregoretti.