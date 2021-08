Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Dobbiamo prenderci l'impegno che a partire da metà settembre per tutto l'anno tutti i ragazzi debbono stare in classe. Mai più Dad". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, in un dibattito a Montepulciano insieme al presidente del Parlamento europeo David Sassoli.