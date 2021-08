Roma, 11 ago (Adnkronos) - "Mi trovo a fare campagna elettorale, a chiedere il voto, sapendo che facciamo parte di una maggioranza atipica, eccezionale, unica, che non si ripeterà mai più. Con Salvini al governo ci stiamo solo oggi, perche c'è Draghi, il Pnnr. Per quanto ci riguarda, è la prima e l'unica volta al governo con Salvini". Lo ha detto Enrico Letta in un incontro a Montepulciano con David Sassoli.