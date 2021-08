Covid: Stevie Nicks annulla tutti i concerti negli Usa

Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Questi sono tempi difficili che si affrontano attraverso decisioni altrettanto impegnative”. Con questa motivazione Stevie Nicks ha annunciato su Twitter la scelta di cancellare, a causa dell’aumento di casi dovuti al Covid, tutti i suoi concerti previsti negli Usa fino alla fine dell’anno. "Voglio che tutti siano al sicuro e in salute e che i casi di Covid in aumento siano presi in grande considerazione da tutti noi", ha aggiunto la 73enne ex cantante dei Fleetwood Mac, oggi star solista, che avrebbe dovuto esibirsi in un tour in Colorado, California e Texas. L'America sta attualmente registrando una media di oltre 100mila nuovi casi al giorno a causa della variante Delta del virus.

“Nonostante io sia vaccinata – ha detto ancora la cantante di ‘Go Your Own Way’ e di ‘Dreams’ - alla mia età sono ancora estremamente prudente e per questo motivo ho deciso di cancellare le cinque esibizioni che avevo programmato per il 2021. Cantare ed esibirmi sono stati tutta la mia vita e il mio obiettivo principale è mantenermi in salute in modo da poter continuare a cantare per il prossimo decennio o più. Sono devastata conoscendo la delusione dei miei, ma restiamo fiduciosi in un 2022 più luminoso".