Cittadinanza: Mauri (Pd), 'a settembre riaprire discussione, alla Camera c'è proposta concreta'

Roma, 11 ago (Adnkronos) - "È molto positiva l'attenzione che lo sport e le Olimpiadi hanno creato attorno alla necessità di una nuova Legge sulla Cittadinanza. L'Italia è già multiculturale e multietnica e alla Camera c'è già una proposta concreta. Io sono per riaprire a settembre la discussione con le forze politiche disponibili e andare avanti per approvarla, a partire dai Gruppi che nel Conte 2 hanno sostenuto il Decreto Immigrazione, ma allargando anche ad altri”. Così il deputato Matteo Mauri, responsabile Pd Immigrazione, in una intervista a Fanpage.

“Stiamo parlando - ha aggiunto Mauri- di una battaglia di civiltà per evitare che nel nostro Paese le norme siano più arretrate della realtà e per favorire veramente l'integrazione nell'interesse di tutti. Su questo argomento sono state importanti le parole della Ministra Lamorgese di questi giorni. I continui attacchi, assurdi e immotivati, di Salvini contro di lei denotano una difficoltà della Lega, che perde consensi e prova a tornare sui propri cavalli di battaglia”.