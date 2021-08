Roma: Fazzone (Fi), 'Michetti candidato giusto ma sia più presente sul territorio'

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Enrico Michetti "credo che sia il candidato giusto" a sindaco di Roma, "ma finora l'approccio alla campagna elettorale è stato totalmente sbagliato: serve una maggiore presenza sul territorio, del resto il sindaco è il primo cittadino e quindi deve conoscere la sua città". Lo dice all'Adnkronos il senatore di Forza Italia Claudio Fazzone.

"Non c'è stata grande organizzazione -spiega l'esponente azzurro- e in questo ci sono responsabilità anche da parte dei partiti della coalizione. Non basta andare alle iniziative dei singoli candidati, durante la giornata bisogna incontrare associazioni, categorie produttive, gruppi di cittadini, anche per stilare un programma che non dia l'impessione di essere calato dall'alto, ma che tenga conto di quelle che sono le idee e le reali esigenze del territorio e proponga poi iniziative per la soluzione dei problemi della città, dalle periferie al centro".