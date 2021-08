Roma, 10 ago (Adnkronos) - "Eterogeneità delle liste, conflitti su capolista etc. non è il modo per governare Roma. Per questo, al contrario di dx e sx, abbiamo fatto la scelta di una Lista unica. Scegliendo bene i candidati e garantendo coesione sul programma (ancora non presentato dagli altri candidati)". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, a proposito delle liste a supporto dei candidati a sindaco di Roma.