Giustizia: Bazoli (Pd), 'da Bettini ansia da prestazione, referendum sbagliati o discutibili' (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Il dirigente del Pd ha specificato che non sottoscriverà tutti i referendum: "Alcuni di quei quesiti sono inutili, altri sono molto discutibili -replica Bazoli-. Bettini non firmerà quello sulla responsabilità civile dei magistrati? Per fortuna, è molto pericoloso. Però firmare quello sulla Severino è un grande errore, la legge si può cambiare ma non è da abolire 'tout court'".

Bazoli, in ogni caso, sottolinea il giudizio negativo che viene dato sui referendum sulla giustizia: "La valenza politica è largamente, ma largamente, sovradimensionata. E se vogliamo parlare di garantismo e diritti sono arci convinto che la riforma Cartabia valga 20 volte di più dei quesiti referendari, ed è molto più utile. La riforma è un enorme passo in avanti sul piano della efficienza, della tutela dei diritti e delle garanzie".

Il capogruppo dem chiude con una valutazione politica sulla posizione del Pd in questa vicenda: "Noi abbiamo avuto una linea coerente, siamo l'unico partito che non ha mai deragliato o corso il rischio di compromettere la riforma, abbiamo sempre aiutato la ministra. Se alcuni esponenti del Pd la pensano diversamente ci sta, ma il partito ha dimostrato di avere una posizione molto chiara, limpida e coerente. Non credo che la presa di posizione singoli esponenti possa mettere in crisi tutto questo".