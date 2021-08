Calcio: Messi, 'impaziente di iniziare nuovo capitolo carriera a Parigi'**

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Sono impaziente di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera a Parigi. Il club e la sua visione sono perfettamente in linea con le mie ambizioni. So bene quanto i giocatori e lo staff siano talentuosi qui. Sono determinato a costruire a loro fianco qualcosa di grande per questo Club e per i tifosi. Non vedo l'ora di calpestare l'erba del Parco dei Principi". Così Leo Messi in occasione della firma del suo contratto con il Paris Saint Germain.