Calabria: Udc aderisce a Codice regolamentazione antimafia

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "L’Udc, in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria, aderisce al codice di autoregolamentazione Antimafia e ha inviato i nominativi dei candidati nelle varie circoscrizioni alle prossime elezioni regionali alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali". E’ quanto si legge in una nota diffusa dal senatore Udc e commissario regionale del partito, Antonio De Poli.