Sicilia: migliaia di visitatori al festival 'Il Mare colore dei Libri' di Marsala

Palermo, 9 ago. (Adnkronos) - “Migliaia di visitatori al festival, siamo assolutamente soddisfatti, contenti per un risultato inaspettato che ha superato ogni aspettativa. La marea di persone che ha accompagnato l’incontro finale con Roberto Lipari è stato il coronamento allegro e festoso che ha fatto da cornice alla tre giorni. Sono stati presenti gli editori siciliani indipendenti, sono stati presenti tanti lettori, che sono venuti a cercare i libri e ad acquistarli. E’ stata un’edizione di inizio, già da domani lavoreremo per l’edizione successiva”, così Ottavio Navarra, a conclusione del festival il Mare colore dei Libri, che si è tenuto a Marsala, nella Villa Cavallotti, da venerdì fino a domenica.

Al festival della cultura e dell’editoria, che come direttore artistico ha avuto Ottavio Navarra, hanno partecipato circa venti case editrici indipendenti, ciascuna delle quali ha avuto a disposizione un gazebo all’interno della villa, per l’esposizione dei propri libri. Il programma dei tre giorni è stato composto da cinquanta eventi, tra incontri con autori, laboratori dedicati all’editoria per bambini, concerti musicali e approfondimenti basati sulla lettura e la parola scritta. Il Mare colore dei Libri è stato promosso da Navarra Editore con il patrocinio del Comune di Marsala ed è organizzato in collaborazione con la Regione Siciliana - PO FSE Sicilia 2014 -2020.