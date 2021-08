Roma, 9 ago. (Adnkronos) - “Il sacrificio del giudice Antonino Scopelliti, non è stato vano e mai lo sarà. Perché in nome suo -e di tutti i caduti per mano criminale e mafiosa- noi continueremo a lottare nella dignità del vivere quotidiano”. Lo scrive su Facebook la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci, esponente M5S.