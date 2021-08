Rdc: Giacomoni, 'è chiaro a tutti che deve essere modificato'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Ormai è chiaro a tutti che il reddito di cittadinanza deve essere modificato. Non ha creato un posto di lavoro, non ha risolto il problema della povertà e spesso è finito a chi non ne aveva diritto, né bisogno. Forza Italia ha proposto alla maggioranza di trovare insieme le soluzioni per aiutare chi ha veramente bisogno e al tempo stesso per creare posti di lavoro veri". Così al Tg2 il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, componente del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.