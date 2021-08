Migranti: Napoli, 'bene Lamorgese, da partiti meno ultimatum e più idee'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Il ministro dell’Interno si conferma un punto di riferimento e di equilibrio nel governo. Confondere il suo ruolo con quello di un ministro di Polizia significa soltanto far torto alla storia del Viminale e dei suoi inquilini. Sui migranti, che appare il versante più critico nell’azione di governo, il ministro Lamorgese ha invitato Salvini a dare suggerimenti e consigli su eventuali provvedimenti da prendere. Non è una provocazione, o almeno non riesco a considerarla tale". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Coraggio Italia.

"A me sembra invece -aggiunge- che il ministro, rivolgendosi alla maggioranza, sollecita le diverse componenti politiche ad abbassare il tono delle polemiche e a proporre soluzioni concrete e realisticamente praticabili. Che è poi lo spirito su cui si regge qualsiasi maggioranza: meno ultimatum e più proposte e idee".