Fineco: a luglio raccolta netta si attesta a 919 mln euro

Milano, 8 ago. (Adnkronos) - Nel mese di luglio la raccolta netta di Fineco conferma le stime comunicate al mercato in occasione dei risultati semestrali e si attesta a 919 milioni di euro (+35% da 679 milioni di un anno fa). L'asset mix vede la componente gestita a 485 milioni nel mese, la componente amministrata si è attestata a 73 milioni, la diretta a 360 milioni.

I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di luglio a circa € 15 milioni da € 19 milioni di un anno fa, in un contesto di volatilità di mercato inferiore rispetto al passato: ciò nonostante, il confronto con la media dei ricavi tra il 2017 e il 2019 mostra una crescita intorno al 30%, grazie all’ampliamento della base di clienti attivi e alla continua innovazione dell’offerta. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 130 milioni (-12% su base annua).