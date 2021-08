Parigi, 9 ago. (Adnkronos) - Edf cede la quota del 49,99% che deteneva in Constellation Energy Nuclear Group, la joint venture nucleare statunitense detenuta congiuntamente con Exelon Generation, per 885 milioni di dollari a Exelon. Lo rende noto il colosso energetico francese. L'operazione, si legge in una nota, si inserisce nell'ambito dell'opzione di vendita conclusa nell'aprile 2014 tra Edf e Exelon.