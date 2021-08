Covid: Bellanova, 'green pass su luoghi lavoro sicurezza e tutela per tutti'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Lo verifichiamo ogni giorno di più: green pass e vaccini sono la via obbligata per sconfiggere il Covid e riportare tutti noi e il Paese a una vita normale. Mai come in questo caso tutela della propria salute e responsabilità per quella degli altri, soprattutto dei più fragili, si tengono. L'obbligo del green pass sui luoghi di lavoro equivale a questo: sicurezza e tutela per tutti. Punto". Così la viceministra Teresa Bellanova, presidente di Italia viva.