Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Sicuramente la Meloni ha più fiuto di Salvini, è una persona scaltra, ma non vuole mai disturbare il manovratore perchè non è un anti-establishment, ha fatto il ministro con Berlusconi" e a livello locale è alleata di Lega e Forza Italia. Lo ha affermato Alessandro Di Battista, intervistato da Andrea Pancani a San Felice Circeo per la presentazione del suo libro 'Contro'.