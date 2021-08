Bitcoin: continua a volare, superati i 46 mila dollari

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - Il bitcoin oggi ha toccato i 46.200 dollari. Attualmente la regina delle criptovalute si sta aggirando leggermente sotto la soglia dei 46 mila dollari attestandosi a 45.933 dollari, in progressione del 4,20% nelle ultime 24 ore.

Bitcoin, rileva Edoardo Fusco Femiano, Market Analyst di eToro in un'analisi pubblicata oggi, "è reduce da un rialzo del 50% nelle ultime tre settimane e nelle ultime ore è tornato sulla resistenza della MM a 200 giorni, livello rotto al ribasso nella seduta del 20 maggio scorso. L’area dei 44.500 rappresenta un livello chiave al rialzo ed è quindi lecito attendersi un consolidamento dei prezzi. Immediatamente dopo Btc guarda altre due resistenze chiave, molto vicine tra loro, in area 47.500 e 50.150 dollari. La forza del rally recente impone cautela ed un pullback verso area 40.000 dollari è una possibilità molto concreta. Sul piano dei supporti, solo una discesa sotto 36.000 dollari indebolirebbe significativamente la forza del rimbalzo delle ultime settimane, riportando Btc in una lateralità di interpretazione sempre più incerta".