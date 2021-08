Amministrative: Aiello (Misto-Idv), 'M5s e Fi uniti senza pudore'

Palermo, 9 ago. (Adnkronos) - "Ieri abbiamo appreso da organi di stampa che il candidato sindaco di Gragnano, Cimmino, sarà appoggiato da un’alleanza che unisce Movimento 5 stelle e Forza Italia. Un matrimonio che sarebbe nato grazie all’impegno della deputata grillina Teresa Manzo e il consigliere regionale Luigi Cirillo. Ormai il M5s non ha più alcun pudore e si presta ad alleanze con Forza Italia in una delle zone più critiche del Paese. Mi chiedo se non sia solo l’inizio". Lo dice la deputata Piera Aiello, ex M5S e oggi Gruppo Misto-Idv.