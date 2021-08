Juve ko a Barcellona, 3-0 nel Trofeo Gamper

(Adnkronos) - Juventus sconfitta 3-0 a Barcellona dai blaugrana nella sfida valida per il trofeo Gamper. I catalani, nella giornata caratterizzata dalla conferenza d'addio di Leo Messi, stendono i bianconeri in una gara in discesa sin dall'inizio per i padroni di casa. Al 3' Depay insacca, finalizzando un'azione favorita dall'errato intervento di Rugani. La Juve di Allegri crea più di un'occasione per pareggiare, ma Neto è sempre attento sulle conclusioni dei bianconeri. Al 58' il Barcellona raddoppia con Braithwaite, che va a segno di testa sfruttando le indecisioni di Pellegrini e Perin. Il sipario cala all'89' quando Puig completa il tris con un sinistro dal limite: 3-0, Juve al tappeto.