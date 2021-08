Olimpiadi: dt La Torre, 'polemiche da Usa? gratuite, hanno molto lavoro da fare'

Tokyo, 7 ago. (Adnkronos) - "Le polemiche di alcuni media Usa? Fossi al posto del direttore tecnico americano qualche domanda me la farei. A prescindere da questa polemica gratuita c'è parecchio lavoro da fare". Lo ha detto il dt della nazionale italiana di atletica leggera, Antonio La Torre, a margine di una conferenza stampa a Casa Italia. "I più forti velocisti del mondo che non si qualificano con la staffetta, non vincono i 100-200-400. E' sempre colpa degli altri?".