Milano: vagoni metro imbrattati, individuati 4 writers spagnoli

Milano, 7 ago. (Adnkronos) - Avevano imbrattato due vagoni della metropolitana di Milano, alla stazione 'Vimodrone Cascina Burrona' lo scorso 28 luglio, ma erano stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Da qui, le rapide indagini dei carabinieri di Vimodrone, che hanno identificato e denunciato oggi in in stato libertà alla Procura della Repubblica di Monza quattro giovani writers di origine spagnola. I ragazzi, incensurati e senza fissa dimora, tra i 19 e i 22 anni, dovranno rispondere di deturpamento e imbrattamento di mezzi di trasporto pubblici. I quattro, dopo la perquisizione, sono stati trovati in possesso di 31 bombolette spray, tutte sottoposte a sequestro.