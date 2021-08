Covid: Flc Cgil, 'su green pass a scuola mancato confronto con sindacato'

Milano, 8 ago. (Adnkronos) - "Il Decreto Legge interviene in modo pesante e sanzionatorio sui lavoratori riguardo il rapporto di lavoro, di natura contrattuale, senza essersi confrontato con il sindacato. Inserire per legge che chi non si vaccina venga sospeso senza stipendio non è accettabile". Così Tobia Sertori, segretario generale Flc Cgil Lombardia, a proposito del decreto che ha resto obbligatorio il green pass per gli insegnanti.

"Non siamo contrati al green pass per le attività di svago in luoghi pubblici, dal cinema, alle discoteche", ma "il tema posto dal Governo per la scuola, in assenza di una legge che renda obbligatorio il vaccino per tutti (scelta che tocca alla politica), ha ricadute che si scontrano con più di un tema riguardante il diritto al lavoro", dice. In Lombardia, ricorda, "il personale scolastico ha risposto in modo positivo, anche se non si è ancora raggiunto l’obiettivo del 100%, ma quasi il 90% delle lavoratrici e lavoratori si è vaccinato".

Per Sertori, però, "non possiamo accettare nelle scuole e nelle università penalizzazioni per i lavoratori e uno scarico di responsabilità sui dirigenti scolastici. Fermo restando che siamo convinti da sempre che vaccinarsi sia un dovere civico".