Covid: a Milano nuova protesta contro green pass, 5mila in corteo

Milano, 7 ago. (Adnkronos) - Anche a Milano come nel resto d'Italia tornano a manifestare i 'no green pass'. Un corteo, iniziato nel tardo pomeriggio, è ancora in corso: da piazza Fontana i manifestanti si sono diretti in Duomo per poi spostarsi verso Porta Venezia e quindi piazzale Loreto. Sarebbero circa 5mila le persone che hanno sfilato contro la certificazione da esibire per dimostrare di essere 'Covid free', con un tampone o con la vaccinazione. Disagi principalmente sul fronte della circolazione, con alcuni mezzi pubblici in superficie che hanno dovuto deviare il loro percorso.