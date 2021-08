Olimpiadi: Tokyo 2020, Italia sicura nella top ten medagliere

Tokyo, 6 ago. (Adnkronos) - Grazie alla medaglia d'oro conquistata da Antonella Palmisano nella 20 chilometri di marcia, l'Italia, tre ad aver raggiunto il record di 36 medaglie, è sicura di chiudere le Olimpiadi di Tokyo 2020 nella top ten del medagliere. Ad gli azzurri hanno conquistato otto ori, dieci argenti e diciotto bronzi e sono all'ottavo posto, sopra la Francia, ora nona davanti all'Olanda. In base al programma degli ultimi due giorni di gara l'Italia Team non può essere raggiunta nè della Nuova Zelanda ne' dalla Corea, rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione.