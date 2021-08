Olimpiadi: Palmisano, 'non ho dormito ma ho sognato la gara e l'oro e oggi si è realizzato'**

Tokyo, 6 ago. (Adnkronos) - "Non nascondo che i risultati di Tamberi e Jacobs mi avevano tanto caricata e poi il risultato di Massimo Stano. Pensavo facesse qualcosa di stratosferico ma non a questi livelli. Questa doppia medaglia la sognavamo da 5 anni. Mi ha fatto venire i brividi ieri notte, ho provato a dormire ma ho sognato la mia gara, come l'ho fatta oggi, e di vincere l'oro. E quindi ho detto se l'ho sognato lo posso fare. All'inizio della gara avevo due occhi gonfi ma la convinzione, ero sicura di quello che volevo andarmi a prendere". Lo ha detto Antonella Palmisano, dopo aver vinto la medaglia d'oro nella 20 km di marcia femminile collegata con Casa Italia.