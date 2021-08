Olimpiadi: oro staffetta 4x100 e allo stadio olimpico suona 'notti magiche'

Tokyo, 6 ago. (Adnkronos) - Dopo l'arrivo al fotofinish e la medaglia d'oro alla staffetta azzurra risuonano 'Notti magiche' all'interno dello stadio Olimpico di Tokyo per omaggiare la vittoria dell'Italia ai Giochi Olimpici. Festa in pista con abbracci e tricolore sulle spalle per il quartetto azzurro composto da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu in piedi sul tabellone dei tempi a sventolare la bandiera tricolore.