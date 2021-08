Olimpiadi: Bach, 'gli atleti hanno dato l'anima ai Giochi di Tokyo'

Tokyo, 6 ago. (Adnkronos) - Il presidente del Cio Thomas Bach ha elogiato gli atleti di tutto il mondo per aver dato l'"anima" ai Giochi di Tokyo, segnati dal coronavirus. "Dopo aver dovuto accettare la decisione di non avere spettatori, devo ammettere che ero preoccupato che questi Giochi potessero diventare Giochi senza anima. Ma quello che abbiamo visto qui è totalmente diverso", ha detto in una conferenza stampa. "Gli atleti hanno dato ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 una grande anima olimpica... L'atmosfera nel Villaggio Olimpico è stata più intensa che mai". Il presidente del Cio ha definito il livello sportivo "estremamente e sorprendentemente alto" e ha definito i Giochi con nuovi sport tra cui lo skateboard e l'arrampicata sportiva "più giovanili, più urbani, più equilibrati tra i sessi, portando nuovo pubblico, nuove comunità".