Olimpiadi: Bach, 'Giochi Tokyo hanno di gran lunga superato le aspettative'

Tokyo, 6 ago. (Adnkronos) - Il presidente del Cio Thomas Bach, ha detto che i Giochi di Tokyo in corso "hanno superato di gran lunga le mie aspettative personali". Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale ha affermato che Tokyo era considerata "la città olimpica meglio preparata e questo si è dimostrato essere vero", citando ragioni come l'"efficienza" delle misure anti-covid-19, in una conferenza stampa a Tokyo, due giorni prima della cerimonia di chiusura dell'evento sportivo mondiale.