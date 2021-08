Olimpiadi: allenatore Palmisano, 'Mi piacerebbe vederla mamma'**

Tokyo, 6 ago. (Adnkronos) - "Antonella mi piacerebbe vederla mamma per completare il ciclo olimpico". Lo ha detto il tecnico Patrizio Parcesepe, allenatore dei campioni olimpici di marcia Massimo Stano e Antonella Palmisano in collegamento con Casa Italia. "Il punto di forza? Se fosse solo l'atleta che gareggia sarei innamorato di lei purtroppo è una grande rompiscatole. Quando gareggia si trasforma, è come una farfalla. Le dico la gara si risolve in 4 km, scegli tu quando è il momento. L'unica volta che l'ho fatto nel 2013 si è ritirata", ha aggiunto il tecnico.