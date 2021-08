Italian food, come ingranare una marcia in più: la sostenibilità Si può aggiungere alla qualità organolettica degli alimenti ed alla loro salubrità da “dieta mediterranea” un ulteriore elemento di pregio per il food italiano, che lo aiuti a vincere sui mercati ancor più di quanto non accada. Sì, se quest’elemento è la sostenibilità. Che però non è facile da garantire né da comunicare. Se ne parlerà il 31 agosto, dalle 15 alle 18 al Cibus di Parma nel convegno organizzato sul tema da Economy Group, visibile anche in streaming