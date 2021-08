Illimity, quasi raddoppiato l'utile. Crescono i volumi e i profitti

Il Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di Rosalba Casiraghi, ha approvato i risultati del Gruppo illimity al 30 giugno 2021. illimity registra una solida performance finanziaria e operativa nel secondo trimestre del 2021, robusta base di partenza su cui si svilupperà la traiettoria di raggiungimento degli obiettivi di breve e medio-lungo termine delineati dal Piano Strategico 2021-25 presentato lo scorso 22 giugno.

In dettaglio: l’utile netto del secondo trimestre raggiunge 14,9 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto al trimestre precedente. L’utile netto del primo semestre raggiunge pertanto i 27,4 milioni di euro (14,8 milioni di euro nel primo semestre 2020) corrispondenti ad un ROE di circa il 9% su base annualizzata; la generazione di nuovi impieghi e investimenti si mantiene robusta e in accelerazione nel secondo trimestre, trainata da impieghi alle imprese con garanzia pubblica, factoring e investimenti in crediti deteriorati in particolare del comparto Energy. Complessivamente, i crediti netti verso la clientela superano i 2,3 miliardi di euro al 30 giugno 2021, in crescita del 4% sul primo trimestre e del 32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; il trimestre beneficia dei primi contributi delle nuove iniziative avviate nel corso del 2021 – attività di capital markets diretta alla clientela PMI, illimity SGR, attività di acquisto di crediti fiscali legati all’Ecobonus – che guidano l’importante progressione delle commissioni, in crescita del 76% sul trimestre precedente; l’attività di gestione dinamica del portafoglio crediti deteriorati produce ancora una volta un significativo contributo ai profitti del trimestre, generando proventi per 26 milioni di euro di cui 3,7 milioni di euro relativi a riprese di valore già registrate nel primo trimestre del 2021; anche per effetto di tali importanti profitti, e in presenza di un progressivo incremento della scalabilità della struttura operativa della Banca all’aumentare dei volumi di business, il Cost income ratio trimestrale è in calo al 58% (62% per il primo semestre); la Banca realizza concreti progressi operativi nelle attività di sviluppo delle nuove iniziative previste dal Piano: lanciato progetto pilota su B-ILTY, la nuova banca diretta interamente digitale disegnata per le piccole imprese, in corso di finalizzazione l’offerta della “Nuova HYPE”; il profilo di rischio della Banca si conferma, ancora una volta, molto robusto: il CET1 Ratio si attesta al 17,2% a fine giugno 2021 (17,6% pro-forma per l’inclusione delle azioni speciali), nonostante la crescita dei volumi; il rapporto tra crediti organici lordi deteriorati e crediti organici lordi totali si mantiene al 3% e scende sotto l'1% se si esclude il portafoglio crediti della ex Banca Interprovinciale. La liquidità si conferma abbondante a circa 800 milioni di euro a fine giugno 2021.

Corrado Passera, CEO e Fondatore di illimity, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti, che confermano la traiettoria di raggiungimento degli obiettivi di breve e medio lungo termine definiti dal Piano Strategico presentato lo scorso giugno. Tutti gli elementi trainanti della crescita delineati dal Piano stanno procedendo nella giusta direzione: lo sviluppo dell’attività di credito e investimento, la qualità dei nostri portafogli, l’effetto scala che diventa progressivamente più visibile e i primi apprezzabili contributi delle iniziative avviate nel corso del 2021. Nel trimestre appena concluso e nel mese di luglio abbiamo inoltre posto in essere concrete basi operative per lo sviluppo delle iniziative legate al lancio di B-ILTY, innovativa banca digitale dedicata alle piccole imprese, e stiamo finalizzando le attività per il lancio della “Nuova HYPE”. Infine, con il voto unanime dei nostri Azionisti all’Assemblea di fine luglio, abbiamo costruito un altro tassello della partnership con il Gruppo ION, che, partendo dalla licenza d’uso della nostra piattaforma informatica, di cui beneficeremo già nell’anno in corso, ci auspichiamo possa estendersi a nuove importanti collaborazioni”.

Al 30 giugno 2021, gli attivi della Banca superano i 4,3 miliardi di euro in crescita del 34% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e stabili sul trimestre chiuso il 31 marzo 2021 ancorchè con una differente composizione.

All’interno di questo aggregato, i crediti netti verso la clientela superano i 2,3 miliardi di euro, segnando un progresso del 4% rispetto al trimestre precedente e del 32% sul primo semestre 2020. Alla dinamica dei crediti nel trimestre ha contribuito la Divisione Growth Credit, in crescita del 16% su base trimestrale (e del 64% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), con significativo contributo da parte di tutte le linee di business. L’aggregato di crediti e investimenti della Divisione Distressed Credit mostra un lieve calo rispetto al trimestre precedente per effetto dell’accelerazione nel corso del trimestre di incassi e cessioni, con conseguente generazione di profitti molto significativi.

La qualità del credito della Banca si conferma solida e ai migliori livelli del sistema. A giugno 2021 lo stock di crediti dubbi lordi organici della Banca (aggregato che esclude i crediti NPL e UTP acquistati) era di circa 39,4 milioni di euro rispetto al valore di marzo 2021 di 35,9 milioni di euro per effetto di alcune esposizioni relative al portafoglio crediti della ex Banca Interprovinciale. Il rapporto tra crediti dubbi lordi organici e crediti lordi organici totali verso clientela è invariato a 3,0% rispetto al dato del trimestre precedente. Tale rapporto scende al di sotto dell’1% escludendo il portafoglio crediti della ex Banca Interprovinciale. Lo stock di crediti dubbi netti organici al 30 giugno 2021 è pari a 20,7 milioni di euro, anch’esso in aumento rispetto al trimestre precedente (18,0 milioni di euro), corrispondenti ad un rapporto tra crediti dubbi netti organici e crediti netti organici totali verso la clientela pari a circa il 1,6%, invariato rispetto al trimestre precedente.

A fine giugno 2021, i crediti con richiesta di moratoria erano pari a 47 milioni di euro, in riduzione a circa 22 milioni di euro a fine luglio 2021 (in netto calo anche rispetto all’ammontare massimo richiesto nel corso del 2020 di 86 milioni di euro), pari a circa il 2% del portafoglio crediti della Divisione Growth Credit.

Anche nel secondo trimestre si conferma la robusta posizione di liquidità della Banca, pari a circa 800 milioni di euro tra cassa, posizione interbancaria netta e titoli prontamente liquidabili, a servizio della crescita del business.

Nel corso del secondo trimestre il portafoglio titoli di illimity è rimasto sostanzialmente stabile e pari a 299 milioni di euro rispetto ai 310 milioni di euro di fine marzo 2021. Il mark-to-market del portafoglio titoli nel trimestre è risultato negativo per circa 1,5 milioni di euro (0,5 milioni di euro il trimestre precedente). Il portafoglio titoli, interamente classificato nella strategia Held to Collect and Sell, risulta ben diversificato: per il 58% è composto da titoli di Stato italiani, per il 36% circa da obbligazioni senior e per il restante 6% da obbligazioni subordinate.

L’aggregato Altre attività include nel secondo trimestre 2021 il contributo derivante dall’attività di acquisto di crediti fiscali – il cosiddetto “Ecobonus” – per circa 21 milioni di euro. Il totale delle fonti di finanziamento di illimity al 30 giugno 2021 si attesta a 3,5 miliardi di euro, stabile sul dato di marzo 2021 e in crescita del 41% su base annuale. L’aggregato comprende circa 2,4 miliardi di euro di raccolta diretta da clientela retail e corporate e oltre 1 miliardo di euro di raccolta istituzionale.

Si ricorda inoltre che nel mese di luglio 2021 illimity ha emesso un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 del valore di 200 milioni di euro, con scadenza 10 anni, richiamabile dopo 5, e cedola del 4,375%. Tale prestito non è incluso nelle fonti di finanziamento al 30 giugno 2021.