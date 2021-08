Il 1° ottobre parte il Treasury & Finance Forum Day 2021

Pianificare la cassa e pagare gli acquisti. Ma anche temi più "culturali" come il cambio di paradigma imposto al mondo finance dall'entrata in vigore della normativa Psd2 e l'evoluzione del ruolo del tesoriere, sempre meno gestore della cassa e sempre più stratega delle politiche aziendali. Sono solo alcuni dei moltissimi temi che animeranno l'assemblea "Treasury & Finance Forum Day 2021" che si terrà il prossimi 1° ottobre. In quest'anno ancora di mezzo, la modalità di accesso sarà doppia: sia in presenza, a Bologna, sia in digitale. Qui sotto il programma della giornata