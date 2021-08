God Save The Leader, il nuovo libro di Giovanna Carucci che svela i metodi della Silicon Valley

La Business Generative Coach Giovanna Carucci, fondatrice di #Authenticleader, annuncia l’uscita del suo nuovo libro “God Save the Leader”, già disponibile su Amazon. Nelle intenzioni dell’autrice – una Coach professionista che allena e forgia i leader del domani – il testo vuole rappresentare un omaggio allo spirito eroico degli imprenditori italiani, ma anche un percorso concreto di formazione che possa aiutarli a esprimere pienamente tutto il loro potenziale.

Attraverso le moderne teorie di Business e Leadership consapevoli, infatti, Giovanna Carucci e la sua piattaforma formativa #AuthenticLeader offrono strumenti all’avanguardia per la crescita umana e professionale dell’imprenditore, permettendogli di creare valore dentro e fuori l’azienda.

#AuthenticLeader è nato nel 2019 grazie a Giovanna Carucci, e si ispira al coaching 3.0 di Robert Dilts e Stephen Gilligan, già ampiamente diffuso nella Silicon Valley. Con questo approccio, basato sulla leadership consapevole e sul Generative Change, si passa progressivamente da una gestione razionale, incentrata prevalentemente sui numeri e su modelli fissi da replicare, a un modo di fare impresa del tutto nuovo, in cui l’essere umano e le persone acquistano una rinnovata centralità.

Nel testo “God Save the Leader” vengono riproposti i principi fondamentali che animano i due moduli del percorso formativo di #Authenticleader: con il primo, Lead With Passion, l’imprenditore viene riagganciato alla passione che lo spinge a fare impresa, aiutandolo a identificare con chiarezza quale contributo egli intenda apportare all’interno del sistema azienda. Attraverso il secondo, Lead for Growth, la leadership viene indirizzata verso l’esterno, con l’obiettivo di guidare e ispirare, migliorando le performance aziendali e sfruttando il proprio potenziale nel rafforzamento delle relazioni con collaboratori, partner e investitori. Il libro ruota attorno ai quattro pilastri su cui si basa la costruzione di una leadership autentica e consapevole di #Authenticleader: la chiarezza, la centratura, l’integrità e la cura.

I progetti formativi di #Authenticleader, dedicati anche ai team aziendali, sono caratterizzati da una cultura professionale basata sul rispetto, sulla passione e sulla crescita individuale, ma soprattutto sullo sviluppo condiviso di una leadership autentica con cui creare nuovo valore.