Fotovoltaico, rese note le motivazioni dell'assoluzione di Aveleos

Sono state rese note le motivazioni con le quali la Corte d’Appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado (emessa nel 2019), ha assolto con formula piena Igor Akhmerov e altri manager che all’epoca dei fatti gestivano in Italia il business del fotovoltaico per la svizzera Avelar Energy (ora Fenice Services), accusati di truffa ai danni dello Stato per indebita percezione di erogazioni pubbliche a titolo di tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, per complessivi 59 milioni di euro.

In relazione all’accusa di associazione per delinquere (già esclusa in primo grado, ma impugnata dal PM) per la Corte è destituito di fondamento il sospetto che all’interno del gruppo vi fosse un disegno criminoso unitario.

Nessuna prova a sostegno del fatto che “le strutture societarie, certamente create per scopi leciti, siano state piegate al perseguimento di finalità illecite sulla base di direttive generali impartite dai responsabili dell’organizzazione”.

Quanto alla responsabilità ex D.Lgs. 231/01 delle società veicolo proprietarie degli impianti, la Corte ha confermato l’assoluzione già statuita in primo grado, affermando che non può considerarsi verificata in concreto la sussistenza di un interesse o di un vantaggio delle persone giuridiche (tutte peraltro entrate in dissesto per effetto della revoca degli incentivi) derivante dalla condotta attribuita agli apicali.

Assolti gli imputati Cavacece, Akhmerov e Giorgi dalle contestazioni di truffa ai danni dello stato (rispettivamente ai sensi del II e IV conto energia) con conseguente caduta delle responsabilità civili di Avelar Management e Aveleos vs. il GSE. La Corte sul punto ha stabilito che “In astratto, la domanda di condanna sarebbe, comunque, inaccoglibile, in quanto gli imputati Igor AKHMEROV e Marco GIORGI hanno agito per conto, date le cariche direttive rivestite, e nel diretto interesse (da loro legittimamente perseguito) della società AVELEOS S.A.”. La Corte sottolinea inoltre che gli “Gli elementi acquisiti e valorizzati dai primi giudici non consentono di ritenere provata, al di là del ragionevole dubbio, la sussistenza della truffa”.

In merito alla responsabilità civile di Aveleos di cui al capo F (frode ai danni della norvegese EAM) la Corte, sulla base della disamina minuziosa di circostanze ed elementi di prova ha affermato “Se, invero, la condotta artificiosa contestata è quella di avere sottaciuto la carenza dei requisiti per la concessione della tariffa incentivante, (…) la stessa carenza di requisiti, in parte, non è stata dimostrata e, in parte, non è la conseguenza di una condotta imputabile ad Igor AKHMEROV. Ad ogni buon conto, (…) non si ravvisa, nel comportamento tenuto dall'imputato nel corso delle trattative con le società EAM, alcuna significante omissione comunicativa”.

“Orbene, AVELEOS, e per essa Igor AKHMEROV (…) ha offerto ad EAM un patrimonio di informazioni assolutamente completo su tutte le circostanze rilevanti ai fini della corretta formazione della volontà contrattuale della contraente”. “A fronte di un patrimonio conoscitivo di tale consistenza, EAM ha comunque inteso (…) giungere alla formalizzazione dell'atto di cessione delle quote. Pertanto, l'artificio contestato, consistito nell'avere sottaciuto la carenza delle condizioni per l'ammissione al regime delle tariffe incentivanti G.S.E., non sussiste”.



A fronte della decisione della Corte d’Appello di Milano, hanno presentato ricorso in Cassazione il GSE, EAM, uno degli imputati (l’unico la cui condanna non è stata riformata in secondo grado) e il Procuratore Generale. Da segnalare peraltro il passaggio in giudicato, per mancanza di impugnazione, tra l’altro, dell’assoluzione delle società veicolo e dell’esclusione della responsabilità civile di Avelar Energy ed Enovos Luxembourg.

La sentenza della Corte d’Appello di Milano fa parte di un più ampio novero di procedimenti giudiziari in essere tra le parti ancora in corso di fronte ai tribunali di diverse giurisdizioni che vedono EAM e la controllata italiana sostenere di essere state indotte da Aveleos, con artifizi e raggiri, ad acquistare le quote in alcune società veicolo detentrici di parchi fotovoltaici in Italia per un totale di 31 MW. Posizioni che ad oggi sono state sconfessate in svariate sedi giudiziarie, e in particolare sia dal tribunale penale sia in sede arbitrale. È infatti da segnalare anche la recente decisione della Corte d’Appello di Milano che, richiesta da EAM di riesaminare il lodo con cui il collegio arbitrale aveva rigettato le domande avanzate dalla stessa EAM contro Aveleos, volte ad ottenere la nullità, l’annullamento o la risoluzione del contratto di compravendita dei 31 MW di impianti, ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi di impugnazione.

L’azienda da parte sua, a commento di tutta la vicenda, ha sottolineato che “I risultati positivi conseguiti finora in sede giudiziaria non compensano il danno reputazionale e i costi legali affrontati per contrastare le molte iniziative di EAM. Gli effetti sono stati molto gravi tanto sul piano commerciale quanto sul quello finanziario. L’Azienda ribadisce la correttezza del suo operato e l’impegno nel continuare ad investire per mantenere i parchi efficacemente operativi e il personale necessario per gestirli”.