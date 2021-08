Calcio: stampa spagnola, il Chelsea sfida il Psg per Messi

Roma, 6 ago. - (Adnkronos) - Il Paris Saint-Germain trova un agguerrito concorrente nella corsa all'ingaggio di Leo Messi. Secondo il quotidiano spagnolo 'As' il Chelsea - atteso al rilancio decisivo per l'acquisto di Romelu Lukaku dall'Inter appena saputo della rottura definitiva tra il Barcellona e il 6 volte pallone d'oro ha chiesto tramite un intermediario inglese un incontro urgente con l'entourage di Messi. Il patron dei 'Blues' Roman Abramovich vuole ascoltare in prima persona le richieste del calciatore argentino.