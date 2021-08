Calcio: Laporta, 'non voglio dare false speranze, trattative con Messi interrotte'

Barcellona, 6 ago. - (Adnkronos) - "Non voglio dare false speranze a nessuno, quello che è certo è che le trattative si sono interrotte e il giocatore ha altre proposte. C'è un limite di tempo perché inizia il campionato ma anche per il giocatore che deve fare valutazioni e riflettere sul suo futuro per capire se le altre soluzioni per lui saranno migliori". Così il presidente del Barcellona Joan Laporta nel corso della conferenza stampa indetta per spiegare la rottura delle trattative per il rinnovo di Lionel Messi.

"I debiti del club sono importanti, abbiamo dovuto analizzare i contratti in essere. Le norme de La Liga ci hanno messo in difficoltà e per questo non abbiamo potuto depositare il contratto che abbiamo discusso con Messi -prosegue il numero uno del club catalano-. Voglio dirvi che i motivi per cui si è arrivati a questo punto dipendono dalla situazione economica del club e dal peso economico del giocatore. Avremmo voluto sostenere questa spesa, ma non abbiamo margini salariali. La gestione precedente è stata difficile e quindi non abbiamo possibilità di sistemare questa situazione e abbiamo deciso di prendere l'unica strada possibile perché altrimenti avremmo messo a rischio il club".

"Leo voleva rimanere al Barcellona, ma nel momento in cui ci siamo parlati, abbiamo capito che non c'era possibilità -prosegue Laporta-. Sapevamo del Fair play finanziario e dei limiti salariali e abbiamo provato a gestire una situazione che poi non siamo riusciti a risolvere".