Calcio: Guadiola, 'Kane ci interessa ma dipende dal Tottenham'

Manchester, 6 ago. -(Adnkronos) - "È un giocatore del Tottenham. Se il Tottenham non vuole negoziare, è finita. Se sono aperti alla negoziazione, penso che non solo il Manchester City, ma molti club nel mondo vogliano ingaggiarlo ma dipende dal Tottenham". L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola si esprime così in merito ad Harry Kane obiettivo di mercato dei 'citizens'.

"Harry Kane è un attaccante eccezionale, straordinario, su questo non ci sono dubbi. Certo che ci interessa ma è un giocatore del Tottenham e se non vogliono negoziare non c'è altro da dire. Se vogliono, ci proveremo", conclude Guardiola.