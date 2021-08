Barcellona, 6 ago. - (Adnkronos) - Dopo ventuno anni Lionel Messi lascia il Barcellona e per salutarlo degnamente Barça Tv ha deciso questa sera di mandare in onda uno speciale dedicato all'argentino, raccogliendo tutti i gol della sua carriera in maglia blaugrana. Lo speciale inizierà alle 23.15 e avrà una durata di cinque ore e quindici minuti, in cui verranno riproposti i 683 gol della 'pulce'.