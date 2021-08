Bitpanda apre un Blockchain Research & Development Hub completamente in remoto

Bitpanda, piattaforma europea di investimento digitale e primo unicorno austriaco, annuncia l’imminente apertura del proprio Blockchain Research & Development Hub. Si tratta di un’iniziativa globale focalizzata sulla costruzione di tecnologie all'avanguardia, che consolida la posizione di Bitpanda come leader nello sviluppo della tecnologia blockchain.

Il nuovo Blockchain Research & Development Hub attrarrà esperti e ingegneri blockchain di livello mondiale, che potranno contribuire alla creazione delle tecnologie del futuro. A tale scopo, Bitpanda investirà 10 milioni di euro nei prossimi due anni assumendo 30 nuovi sviluppatori entro la fine del 2021. L’Hub innovativo sarà incentrato sullo sviluppo di una piattaforma di investimento di nuova generazione attraverso il coinvolgimento di ingegneri che sfrutteranno tutte le potenzialità dei sistemi blockchain più all'avanguardia.

Tutti gli ingegneri che entreranno a far parte del Blockchain Research & Development Hub riceveranno una formazione dedicata, con sessioni mirate per conoscere a lavorare a contatto con i membri dei team già esistenti, tra cui Christian Trummer - Chief Technology Officer di Bitpanda. L’Azienda è impegnata dal 2014 nel campo della blockchain e ora si appresta a sviluppare un polo specializzato che utilizzerà diverse blockchain così da costruire una potente infrastruttura che supporterà la propria piattaforma di investimento multi-asset.

Le figure che saranno inserite nel nuovo Blockchain Research & Development Hub entreranno a far parte di un team dinamico che attualmente include oltre 500 persone, concentrandosi nello sviluppo di funzionalità blockchain strategiche e “proof-of-concepts” e nella creazione di soluzioni pronte per l’utilizzo. Il coinvolgimento dei migliori esperti in materia di Blockchain porterà il nuovo Blockchain Research & Development Hub a sfidare il concetto stesso di “cosa è possibile”, giocando un ruolo significativo nella maggiore adozione della tecnologia a livello globale.

Lukas Enzersdorfer-Konrad, CPO di Bitpanda, ha detto: “L'innovazione è al centro di tutto ciò che facciamo in Bitpanda. Essere sempre sulla cresta dell’onda implica la necessità di pensare in grande, muoversi velocemente e continuare a ripetere questo schema. Significa anche che dobbiamo impiegare i migliori talenti per dare forma e vita a queste idee. La tecnologia blockchain è all’avamposto dell’innovazione tecnologica e, dato il suo potenziale infinito, è uno strumento davvero entusiasmante per un’azienda come la nostra. Avere dalla propria i migliori ingegneri è un fattore di differenziazione fondamentale per le aziende tecnologiche; lanciando il nostro innovativo Blockchain Research & Development Hub puntiamo a unire e a stimolare questi innovatori mettendoli alla prova con questa nuova tecnologia emergente, che si sta dimostrando sempre più dominante. L'idea è quella di riunire gli ingegneri della blockchain - oltre ogni confine, cultura e fuso orario - e dar loro la possibilità di sviluppare la piattaforma di investimento che sta rivoluzionando il settore finanziario.”

Christian Trummer, CTO di Bitpanda, ha detto: “La tecnologia Blockchain ha il potenziale per trasformare lo stile di vita delle persone. Più viene adottata, più questo meccanismo è evidente. In tutto il mondo, gli enti che ne facilitano l’adozione stanno diventando sempre più rilevanti, portando incredibili progressi e un’innovazione del tutto rivoluzionaria. Noi di Bitpanda ci siamo concentrati sulla diffusione di questa tecnologia per tutti, perché crediamo che sia il futuro. Ho lavorato personalmente nell’ecosistema Blockchain dal 2012; più tardi, nel 2014, abbiamo costruito un team dedicato completamente a questa tecnologia e sono assolutamente entusiasta di lanciare il nostro Blockchain Research & Development Hub. Questi ingegneri avranno a disposizione tutte le risorse necessarie per garantire sempre più innovazione ai clienti Bitpanda.

Orlando Merone, Country Manager di Bitpanda per l’Italia, ha dichiarato: “Con l’approccio da remoto, Bitpanda sta cercando di attrarre esperti blockchain e ingegneri di livello mondiale. In Italia il talento non manca e ci sono un sacco di giovani che sentono di voler trovare il loro posto in questo settore. Questa è la loro grande opportunità per entrare a far parte di una realtà leader in Europa nello sviluppo della tecnologia blockchain. La realizzazione di questo Hub è un passo importante verso la costruzione di una piattaforma di investimento di nuova generazione, in cui gli ingegneri sfrutteranno le potenzialità di tecnologie blockchain sempre più all'avanguardia.”