Ascopiave: nel primo semestre l'utile netto cresce di oltre il 26%

"Ascopiave ha chiuso il primo semestre del 2021 con risultati economici in significativa crescita, grazie al contributo positivo di tutte le aree di business". Così Nicola Cecconato, presidente della multiutility che fornisce gas ed energia elettrica a 91 comuni nel Triveneto, commenta i risultati semestrali della società che nel primo semestre 2021 ha realizzato una forte accelerazione negli investimenti: per le immobilizzazioni immateriali e materiali nel periodo sono stati spesi 22,6 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente di 7 milioni di euro. In particolare, gli investimenti in reti e impianti sono stati pari a 21,6 milioni, di cui 6,3 in allacciamenti, 9,1 in ampliamenti, manutenzioni e potenziamenti della rete e 0,3 in impianti di riduzione e preriscaldo.

"Gli investimenti realizzati sono in linea con i programmi ed in decisa ripresa rispetto allo scorso anno segnato da un rallentamento delle attività a causa degli inizi della crisi pandemica - ha spiegato Cecconato. - Nell'ottica di migliorare la sostenibilità ambientale e la sicurezza, il Gruppo ha recentemente adottato una nuova tecnologia, Picarro Surveyor, uno dei sistemi più innovativi per rilevare in modo efficace le dispersioni di gas. L'utilizzo di tale tecnologia consentirà di efficientare le attività di bonifica delle reti, elevando i livelli di sicurezza e contribuendo alla progressiva riduzione delle emissioni di gas metano in atmosfera, in linea con gli obbiettivi previsti dalla UE e dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima" Gli impatti del Covid sulla redditività sono stati limitati in questo primo semestre 2021 e si prevede lo sanno altrettanto anche nel prossimo futuro.

Ascopiave conseguirà poi i benefici del consolidamento della propria quota del risultato della partecipazione di minoranza detenuta in Est Energy e dei dividendi distribuiti da Hera Comm, società entrambe controllate dal Gruppo Hera. La società detiene delle opzioni di vendita su tali partecipazioni e rende noto che non esclude l'eventualità che esse possano essere esercitate, in tutto o in parte, con un conseguente impatto sui risultati economici e sulla struttura finanziaria del Gruppo.

Intanto, lo stesso Cecconato si è reso protagonista di una querelle a mezzo stampa con la Tribuna di Treviso. Il quotidiano del gruppo Gedi aveva criticato l'operato dell'azienda nella gara di fornitura indetta da Erg. Comprensibile che l'organo di stampa della famiglia De Benedetti alligni in qualche modo la possibilità di cattivi risultati o frizioni con gli oltre 90 comuni che sono serviti da Ascopiave. La verità è che l'azienda funziona, bene. Non è cosa da poco, no?