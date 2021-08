Olimpiadi: Stano, 'medaglie di Jacobs e Tamberi mi hanno dato una spinta in più'**

Tokyo, 5 ago. (Adnkronos) - "Un mese e mezzo fa con l'infiammazione al bicipite abbiamo dovuto frenare un po' gli allenamenti e per compensare ciò che non ho guadagnato con il lavoro, ho dovuto farlo a livello mentale. Questa strategia mi ha dato fiducia, me lo sentivo e le medaglie di Jacobs e Tamberi mi hanno dato una spinta in più e il ringraziamento è anche per loro" Lo ha detto Massimo Stano dopo aver conquistato la medaglia d'oro nella 20 km di marcia ai Giochi di Tokyo 2020.