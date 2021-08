Olimpiadi: Stano, 'Io musulmano? Ognuno sceglie la religione che vuole'

Tokyo, 5 ago. (Adnkronos) - "Io musulmano? Ognuno sceglie di fare quello che vuole. Io sono diventato musulmano anche per stare con mia moglie e poterla sposare. Non vedo nulla di scandaloso". Lo ha detto Massimo Stano, medaglia d'oro nella 20 km di marcia ai Giochi di Tokyo 2020, in collegamento con Casa Italia. "Ramadan? Con la mente puoi fare grandissime cose, basta crederci, avere bene impresso il risultato. Sarebbe difficile anche con l'umidità e il caldo con la mente se vuoi lo puoi fare", ha aggiunto Sano che sulla decisione di diventare padre ha detto: "avevo paura. Con lo spostamento delle Olimpiadi glielo dovevo a mia moglie, avevo paura ma è stata una forza in più e durante la gara ho pensato anche alla mia piccola Sophie".