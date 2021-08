Olimpiadi: karate, bronzo per Viviana Bottaro nel katà**

Tokyo, 5 ago. - (Adnkronos) - Quinta medaglia in questa giornata per l'Italia ai Giochi di Tokyo. E' di bronzo e la conquista Viviana Bottaro nel karate (sport all'esordio olimpico) specialità katà. La genovese sconfigge nella finalina la statunitense Sakura Kokumai. Punteggio totale per l’azzurra: 26.48 contro il 25.40 dell’avversaria (18.62 per la parte tecnica, 7.86 per quella atletica). L'Italia sale a 35 medaglie a Tokyo 2020, come Atlanta 1996. A -1 dal record storico di Roma 1960 e Los Angeles 1932.